DİKKAT! Kar geliyor: İstanbul kar yağışı için Meteoroloji uzmanı tarihi açıkladı - Hava durumu

Kar yağışı yarın bazı bölgelerde başlıyor. İstanbul için ise kritik gün çarşamba...

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 'Kar yağışı özellikle çarşamba akşam saatlerinde İstanbu'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başlayarak geriye beyaz bir örtü bırakacak' dedi.

Kar yağışının ana yollardaki ulaşımda herhangi bir problem yaratması beklenmezken, ara sokaklarda vatandaşların güçlük yaşayabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN GENELİNDE KAR VAR

İstanbul'da denizin de etkisiyle beklenen yağışların artma ihtimali var. Türkiye genelinde perşembe gününden itibaren 50-60 kent önümüzdeki pazartesiye kadar beyaz örtüyle kaplanacak.

İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadalolu ve Karadeniz'in neredeyse tamamında kar yağışının beklendiğini ifade eden Öztel, Kayseri, Sivas, Malatya ve Erzincan'da Perşem ve Cuma günü okulların tatil edilebileceğini söyledi.

Sürücülere kış lastiği uyarısında bulunan Öztel, şehirler arası yollarda salı gününden itibaren problem yaşanabileceğine dikkat çekti.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası yağmurlu

ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

IZMIR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar yağmurlu

ERZURUM -7°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DIYARBAKIR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu