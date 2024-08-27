İstanbul 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024: 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var?
30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümünü kutluyor. İstanbul'da çeşitli ilçelerde düzenlenecek kutlamalarla Zafer Bayramı coşkusu doyasıya yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ücretsiz konserler ve etkinlikler hakkında açıklama geldi. Böylece İstanbul konser ve etkinlik takvimi belli oldu. Peki, 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2024…
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu noktada İstanbul 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından etkinlik takvimi paylaşıldı. Gençler başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. Peki 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 30 Ağustos konser takvimi…
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30 AĞUSTOS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenliyor.
İBB, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçları kullanarak katılabilecek. Kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.
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EMİNÖNÜ’NDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU
30 Ağustos'ta şehrin merkezi konumundaki Eminönü Meydanı’nda Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak. Eminönü Meydanı’nda saat 19.30’da kapı açılışının ardından Sena Şener sahne alacak. Şener’in konseri tamamlamasından sonra “Hoş geldiniz” konuşması ve tüm katılımcılar eşliğinde İstiklal Marşı okunacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak hazırlanan filmin izlenilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuşmasını gerçekleştirecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliği “An Epic Symphony & Cem Adrian Konseri” ile devam edecek. Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik de gecede konuk sanatçı olarak sahne alacak.
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ÜCRETSİZ KONSERLER VE TİYATRO OYUNLARI
30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğkan konseri 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Artİstanbul Feshane’de, 5 Quartet konseri 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Çubuklu Silolar sahnesinde olacak.
“Rumi ve Yaşlı Aslan” adlı çocuk oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00’da Baruthane’de, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da “İki Bavul Dolusu” adlı çocuk oyunu Baruthane’de ve aynı akşam aynı saatte “Yalnız Dragon” adlı çocuk oyunu Çubuklu Silolar’da miniklerle buluşacak.
Çocuklar için jonglörlük atölyesi, zumba, felsefe atölyesi "Demokrasi Nedir?", balon boyama atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama, ebeveyn ve çocuk için heykel atölyesi iki gün boyunca Müze Gazhane, Baruthane ve Çubuklu Silolar’da olacak.
Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar, Ataköy Baruthanesi ve Müze Gazhane’deki etkinliklere tüm İstanbullular ücretsiz katılabilecek.
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ŞİİR DİNLETİLERİ VE AÇIK HAVA SİNEMASI
İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak.
Program kapsamında kurum sakinlerinin ve personellerinin katılımıyla meşaleler eşliğinde kortej halinde Darülaceze etkinlik alanına yürüyüş gerçekleştirilecek. Tören açılış konuşmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kurum sakinlerinin şiir dinletileri ile devam edecek.
Etkinlik sonunda Darülaceze açık hava sineması etkinlik alanında günün anlam ve önemine uygun film gösterimi sunulacak.
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ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA DANS GÖSTERİLERİ
İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Örnektepe Mahalle Evi’nde 29 Ağustos 13.00 - 14.30 saatleri arasında ebeveyn ve çocukların katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni düzenlenecek. Etkinlik kapsamında çocuk dans gösterisi, şiir ve koro dinletisi gerçekleştirilecek.
29 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de Sancaktepe Meydan Parkı'nda İBB Kadın ve Sancaktepe Belediyesi işbirliğiyle sanat içerikli tasarım atölyeleri düzenlenecek.
28 Ağustos'ta Güngören İSADEM'de 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı el becerisine dayalı materyaller yapılacak. 29 Ağustos’ta ise Kartal İSADEM'de bayrak boyama etkinliğinin ardından katılımcılara “Atatürk ve Cumhuriyet” belgeseli izletilecek.
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ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSERLERİ 2024
İşte 30 Ağustos etkinliklerinde sahne alacak sanatçılar;
Cem Adrian
Sena Şener
Aylin Aslım
Birsen Tezer
Gökhan Kılıç
Özlem Çelik
An Epic Symphony
Night Flight Symphony Orchestra & Choir
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İSTANBUL 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ
Zeynep Bastık, 30 Ağustos Cuma günü Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Duman, Çerkezköy Kentpark’ta saat 21.00'de sevenleriyle buluşacak.
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinde Ece Seçkin saat 21.30'da sahne alacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çatalca'da Emir Can İğrek sevenleriyle buluşacak.
30 Ağustos etkinlikleri 2024 kapsamında Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş, Sancaktepe'de konser verecek.