30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu noktada İstanbul 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından etkinlik takvimi paylaşıldı. Gençler başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. Peki 30 Ağustos İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 30 Ağustos konser takvimi…