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        Haberler Bilgi Gündem İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ-KONSERLERİ 2025: Ücretsiz İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede yapılacak, saat kaçta?

        İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi 2025: İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri-konserleri nerede?

        TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler araştırılmaya başlandı. İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Peki, ücretsiz İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede, saat kaçta başlayacak? İşte, İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:10
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        • 1

          İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2025 programı araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) milli bayram için megakentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu. Peki, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi...

        • 2

          İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025

          Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.

          Ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Buna göre, İBB Kültür Merkezleri, Saraçhane, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar Ve Artistanbul Feshane'de miniklere özel program düzenleniyor.

        • 3

          İBB SARAÇHANE PARKI

          23 Nisan Çarşamba

          12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"

          12.00 Ritim Atölyesi

          13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

          14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu

          14.30 Taş Boyama Atölyesi

          16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi

        • 4

          ARTİSTANBUL FESHANE

          23 Nisan Çarşamba

          11.00 Mask Atölyesi

          12.30 Çim Adam Atölyesi

          13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

          14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi

          14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu

          15.30 Picasso Resim Atölyesi

          ÇUBUKLU SİLOLAR

          23 Nisan Çarşamba

          12.00 Uçurtma Atölyesi

          13.00 Maskot Bando

          13.00 Sokak Sanatları

          13.00 Maskotlar

          13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

          13.00 Şişme Oyun Alanları

          14.00 Robotik Kodlama Atölyesi

          14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu

          15.00 Zumba Kids

          15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi

          16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi

          16.00 Bubble Show

          17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri

        • 5

          ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ

          23 Nisan Çarşamba

          11.00 Hayvan Mask Atölyesi

          12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi

          13.00 Zumba Kids

          13.00 Maskot Bando

          13.00 Sokak Sanatları

          13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

          13.00 Bubble Show

          14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi

          15.30 Çim Adam Atölyesi

        • 6

          HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU ÖNÜ

          23 Nisan Çarşamba

          14.00-16.00 Çocuk Atölyeleri, Yüz Boyama, Balon Katlama

        • 7

          HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU

          23 Nisan Çarşamba

          15.00 İBB Bandosu “Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor” Konseri

          15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri

          15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi

          15.50 Harika Kanatlar Müzikali

          16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu

          16.40 İllüzyon Gösterisi

          16.55 Kukuli Müzikali

          18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu

          18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu

          18.20 Kral Şakir & Fil Necati

          18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu

          19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu

          19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi

        • 8

          İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ

          23 Nisan Çarşamba

          İBB Arnavutköy Kültür Merkezi

          14.00 Frederik'in Maceraları: Yıldızlara Yolculuk Çocuk Tiyatrosu

          İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

          14.00 Gulliver'in Gezileri Çocuk Tiyatrosu

          İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

          14.00 Yeni Oyunların Peşinde Çocuk Tiyatrosu

          İBB Başakşehir Kültür Merkezi

          14.00 Masaldan Kaçan Kahraman Çocuk Tiyatrosu

          İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

          14.00 Bahar Şenliği Çocuk Tiyatrosu

          İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

          14.00 Pembe Panter Çocuk Tiyatrosu

          İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

          14.00 Tatlı Düşler Çocuk Tiyatrosu

          İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi

          14.00 Alice – Çocuk Tiyatrosu

          İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi

          14.00 Sincap Fifi Çocuk Tiyatrosu

          İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi

          14.00 Alaaddin’in Sihirsiz Lambası Çocuk Tiyatrosu

          İBB Şile Kültür Merkezi

          14.00 23 Nisan Sevinci Çocuk Tiyatrosu

          İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

          14.00 Shakespeare'in Perileri Çocuk Tiyatrosu

        • 9
        Resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri
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