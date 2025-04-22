İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi 2025: İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri-konserleri nerede?
TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler araştırılmaya başlandı. İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Peki, ücretsiz İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede, saat kaçta başlayacak? İşte, İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2025...
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İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2025 programı araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) milli bayram için megakentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu. Peki, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi...
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İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.
Ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Buna göre, İBB Kültür Merkezleri, Saraçhane, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar Ve Artistanbul Feshane'de miniklere özel program düzenleniyor.
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İBB SARAÇHANE PARKI
22 Nisan Salı
12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"
13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe
14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu
14.00 Ritim Atölyesi
15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
23 Nisan Çarşamba
12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"
12.00 Ritim Atölyesi
13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu
14.30 Taş Boyama Atölyesi
16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi
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ARTİSTANBUL FESHANE
23 Nisan Çarşamba
11.00 Mask Atölyesi
12.30 Çim Adam Atölyesi
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi
14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu
15.30 Picasso Resim Atölyesi
ÇUBUKLU SİLOLAR
23 Nisan Çarşamba
12.00 Uçurtma Atölyesi
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Maskotlar
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Şişme Oyun Alanları
14.00 Robotik Kodlama Atölyesi
14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu
15.00 Zumba Kids
15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi
16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi
16.00 Bubble Show
17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri
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ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ
23 Nisan Çarşamba
11.00 Hayvan Mask Atölyesi
12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi
13.00 Zumba Kids
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Bubble Show
14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi
15.30 Çim Adam Atölyesi
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HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU ÖNÜ
23 Nisan Çarşamba
14.00-16.00 Çocuk Atölyeleri, Yüz Boyama, Balon Katlama
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HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU
23 Nisan Çarşamba
15.00 İBB Bandosu “Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor” Konseri
15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri
15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi
15.50 Harika Kanatlar Müzikali
16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu
16.40 İllüzyon Gösterisi
16.55 Kukuli Müzikali
18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu
18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu
18.20 Kral Şakir & Fil Necati
18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu
19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu
19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi
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İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ
23 Nisan Çarşamba
İBB Arnavutköy Kültür Merkezi
14.00 Frederik'in Maceraları: Yıldızlara Yolculuk Çocuk Tiyatrosu
İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi
14.00 Gulliver'in Gezileri Çocuk Tiyatrosu
İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
14.00 Yeni Oyunların Peşinde Çocuk Tiyatrosu
İBB Başakşehir Kültür Merkezi
14.00 Masaldan Kaçan Kahraman Çocuk Tiyatrosu
İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
14.00 Bahar Şenliği Çocuk Tiyatrosu
İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
14.00 Pembe Panter Çocuk Tiyatrosu
İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
14.00 Tatlı Düşler Çocuk Tiyatrosu
İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi
14.00 Alice – Çocuk Tiyatrosu
İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi
14.00 Sincap Fifi Çocuk Tiyatrosu
İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
14.00 Alaaddin’in Sihirsiz Lambası Çocuk Tiyatrosu
İBB Şile Kültür Merkezi
14.00 23 Nisan Sevinci Çocuk Tiyatrosu
İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
14.00 Shakespeare'in Perileri Çocuk Tiyatrosu
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