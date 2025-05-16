İstanbul 19 Mayıs konser takvimi 2025: Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Pazartesi gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Peki, ücretsiz İstanbul 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, 19 Mayıs İstanbul konser takvimi...
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İstanbul 19 Mayıs etkinlikleri - konserleri 2025 programı için araştırmalar hız kazandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) milli bayram için megakentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu. Etkinliklerin yanı sıra çeşitli ilçelerde ünlü sanatçılar konser verecek. Peki, İstanbul 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, kimin konseri var? İşte, ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konser takvimi...
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İSTANBUL 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını bu yıl “Gençliğimiz Var” temasıyla gerçekleştirecek.
54 üniversite tiyatro ekibi, 24 lise ve üniversiteli müzik grubu, 7 oda müziği topluluğu ve 3 gençlik orkestrasından oluşan toplam 88 genç grup ve binlerce genç 19 Mayıs’ta İBB’nin misafiri olacak.
İBB’nin meydan, park ve kültür merkezlerinde birim, bağlı kuruluş ve iştirakleriyle düzenleyeceği etkinlikler İstanbulluları bayram coşkusuna ortak edecek.
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SARAÇHANE’DE BULUŞALIM
İstanbulluların evi Saraçhane, 18 ve 19 Mayıs’ta renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İBB Orkestra’nın “Genç Sahne” etkinliği kapsamında, başvurularla belirlenen 24 lise ve üniversiteli müzik grubu alanlarda sahne alacak. Genç gruplar, 18-19 Mayıs Saraçhane Parkı (16.00-18.00) ve 24-25 Mayıs’ta Maçka Demokrasi Parkı (18.00-22.00) ve Caddebostan Sahili’nde (18.00-22.00) konser verecek.
18-19 Mayıs tarihlerinde İBB Saraçhane Parkı’ndaki gençlik buluşmalarında, İBB’nin gençler için sağladığı alanlara dair atölye ve bilgilendirme çadırları, Gençlerin İstanbul için hayallerini yansıttığı interaktif grafiti alanı olan “Duvar-sız”, Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Çocuk, Gençlik Spor Müdürlüğü ile gençlere yönelik etkinlikler, Sportif Değerlendirme Müdürlüğü tarafından masa tenisi, mini basket alanı, cross fit parkur, dijital oyun alanları, sokak performansları ve stand-up gösterileri yer alacak.
Karnaval alanı dönüşecek Saraçhane’de AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, BELTUR AŞ, BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ, HAMİDİYE AŞ, İSPER AŞ, İSTAÇ AŞ, İSTTELKOM AŞ, KÜLTÜR AŞ ve SPOR İSTANBUL AŞ standlar kurarak aktivite alanları oluşturacak.
SAHNEDE GENÇLER VAR
İBB Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği “Genç Günler”in bu yıl 39. kez yapılıyor. “Genç Günler”e toplam 54 üniversite konuk oluyor. 20 konservatuvar, 28 tiyatro kulübü, Şehir Tiyatroları iç yapımlarından 5 genç tiyatro toplam 87 seans tiyatro oyunu sergileyecek.
39. Genç Günler kapsamında, Türk tiyatrosunun ilk kez Avrupa’ya açılmasını sağlamış, usta tiyatrocular yetiştirmiş, ülkemizin ilk üniversite tiyatrosunun hikayesini ve Türkiye üzerindeki etkilerini anlatan “Gençlik Tiyatrosu” belgeseli, 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde gösterilecek.
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MÜZELER ÜCRETSİZ
İBB Kültür AŞ’ye bağlı müzeler 19 Mayıs’ta 15-25 yaş arası Türk vatandaşlarına 09.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.
*Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan “işlemler” bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi’nde dans atölyeleri; Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise belli saat aralığında koro performansları gerçekleşecek.
Miniatürk Ve Dijital Deneyim Merkezi
14:00- HIPHOP DANS WORKSHOP
15:00- ZUMBA
16:00- ZEYBEK WORKSHOP
Panorama 1453 Tarih Müzesi
12.00 – DUO-KONSER: ViyolArt Duo
Şerefiye Sarnıcı
13.00- KORO-KONSER: Boğaziçi Üniversitesi Caz Kulübü Korosu
Yerebatan Sarnıcı
15.00 – KORO-KONSER: Koro İstanbul
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GENÇLİK KUPASI
19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları 17-18 Mayıs tarihlerinde Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde düzenlenecek. Spor İstanbul’un düzenlediği 500 gencin yarışacağı bu özel turnuva Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde gerçekleşecek.
TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA FESTİVALİ
Kültür AŞ, Tech Istanbul ve Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle Müze Gazhane’de gerçekleştirecek Teknoloji ve Yapay Zeka Festivali, 19 Mayıs coşkusunu gün boyunca yaşatacak. Festival boyunca; yapay zekâ alanında ilham veren konuşmalar, startup başarı hikâyeleri, etkileşimli atölyeler, AI destekli sanat ve kodlama deneyimleri, canlı müzik performansları ve yaratıcı atölyeler gerçekleştirilecek.
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CRR’DE GENÇLİK BAYRAMI ÖZEL KONSERİ
İstanbul’un en prestijli mekanlarından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sahnesini gençlere bırakacak. Başvurularla seçilen, yaşları 16-23 arasında değişen birbirinden yetenekli 21 genç müzisyenden oluşan 7 oda müziği topluluğunun yer aldığı Gençlik Bayramı Özel Konseri’nde, klasik dönemden modern tınılara ve yerel ezgilere uzanan zengin bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyetin gençliğe emanet ettiği değerlere, klasik müziğin zenginliğiyle ses veren konser, 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek.
CRR, gençlerin performanslarına ev sahipliği yapmaya 18 ve 19 Mayıs’ta da devam edecek. İBB Orkestra’nın “Gençlik Orkestraları Buluşması” projesinde, 3 gençlik orkestrası 18-19 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de CRR’de konser verecek. Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Balıkesir Belediyesi Mod10 Gençlik Orkestrası 18 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de CRR sahnesinde olacak. Orhan Şallıel, katılan orkestralara iki gün orkestra kültürü masterclass’ı verecek.
İBB Turizm de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel gençlik gezi turları düzenleyecek. 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turlar, gençleri tarihi ve kültürel bir yolculuğuna çıkaracak.
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GENÇ YÖNETMENLER BEYOĞLU SİNEMASI’NDA
Beyoğlu Sineması, mayıs programının önemli bir bölümünü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere yönelik etkinliklere ve gençlik seçkilerine ayırıyor. 19 Mayıs kapsamında genç kısa film yönetmenlerinin “Kök Salacaklar”, ilk filmini çeken genç yönetmenleri ağırlayan “Tanıştığımıza Memnun Olduk” ve yaşadıkları topluma umut olan gençlerin hikâyelerini anlatan “Film Gibi Yaşlar” seçkileri İstanbullarla buluşacak. Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programlarına İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir, etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.
BEŞİKTAŞ MEYDANI’NDA BAYRAM COŞKUSU
19 Mayıs Pazartesi saat 18.00’de Dolmabahçe’den başlayacak l Mustafa Kemal Yürüyüşü, Beşiktaş Meydanı’na kadar sürecek. Yürüyüş sonrası, İBB Kent Orkestrası ve Türk rock müziğinin sevilen grubu Redd, gençlik coşkusunu sahneye taşıyacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM
19 Mayıs günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
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ÜCRETSİZ 19 MAYIS 2025 İSTANBUL KONSERLERİ NEREDE YAPILACAK, HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?
Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek etkinlikler 18 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Kutlamalar kapsamında Mor ve Ötesi sahne alacak.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü Pera grubu, Çekmeköy Belediye Binası Kent Park'ta saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak.
Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası & Yücel Elmas Korosu 'MÜZED' sahne alacak. Konser, 19:00'da başlayacak.
17-18-19 Mayıs tarihlerinde Bakırköy 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde parklar, sokaklar gençliğin enerjisiyle dolacak. Dans, DJ Setup, basketbol, futbol, tenis turnuvası ve halk oyunları ile kutlamalar gerçekleştirilecek.
Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer Belediyeleri de etkinlik ve DJ performansı sahneleyecek. İlçenizde bulunan etkinlikleri belediyelerin resmi sosyal medya ve internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.