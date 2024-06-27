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        Haberler Dünya İsraillilerden yine protesto: "Savaşı durdurun" | Dış Haberler

        İsraillilerden yine protesto: "Savaşı durdurun"

        İsrailliler, Savunma Bakanlığı önünde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:50
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          İsrail'de başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Begin Caddesi’ne yürüdü.

        • 2

          Göstericiler, Begin Caddesi’ni trafiğe kapatarak Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren sloganlar attı.

          Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden göstericiler, “Savaşı durdurun”, “Esir takası anlaşması şimdi”, “Tüm esirleri geri getirin” sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.

        • 3

          Göstericiler, Netanyahu hükümetine, esirlerin geri getirilmesi dışında her konuyla meşgul olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.

        • 4

          İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

        • 5

          DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

          Hamas Hareketi, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

        • 6

          ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        • 7

          Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        • 8

          Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

        • 9

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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