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        Haberler Dünya İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı | Dış Haberler

        İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

        İsrailliler Batı Şeria bazı bölgelerinde Filistinlilerin mülklerine saldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 00:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:04
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        İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
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        Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güney ve orta kesimlerinde Filistinlilerin araçlarına ve mülklerine saldırdı.

        El Halil'in güneyindeki Susya köyünden aktivist Nasr en-Nevacia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yatta beldesinin doğusunda bulunan köye baskın düzenlediğini söyledi.

        Nevacia, saldırgan İsraillilerin Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırdığını, bir içme suyu deposuna zarar verdiğini belirtti.

        İsrail, Susya köyünün yanında 1983 yılında gasbedilen topraklar üzerine kurulan ve aynı adı taşıyan İsraillilerin yerleşim yeri sebebiyle, Filistinlilerin köyüne inşaat izni vermiyor.

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        Susya'daki yaklaşık 250 Filistinli ise İsrail makamlarının yıkma tehdidi altında derme çatma barakalarda yaşıyor.

        Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat da yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentinin kuzeyindeki Arab el-Melihat topluluğuna baskın düzenlediğini duyurdu.

        Melihat, saldırgan İsraillilerin bölge halkının kullandığı su depolarını boşalttığını ve hayvan yemlerini de tahrip ettiğini belirtti.

        İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin emri vaki yapılması için saldırıların düzenlendiğini, Arab el-Melihat ve diğer bedevi topluluklarının bu tür saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

        Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ocak ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 375 saldırı düzenledi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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