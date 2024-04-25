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        Haberler Dünya İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'de yol kapattı

        İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'de yol kapattı

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Tel Aviv'de toplanan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:44
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        • 1

          Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yol kapatarak protesto gösterisi yaptı.

          Yaklaşık yüz kişilik grup, Başbakan Binyamin Netanyahu ve iktidar koalisyonu aleyhinde slogan atarak hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.

        • 2

          "Anlaşma şimdi", "Onları eve getirin hemen", "Yardım" yazılı pankartlar ile Gazze'deki İsrailli esirlerin resimlerini taşıyan göstericiler, Savunma Bakanlığı önündeki Menachem Begin Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı.

          İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Savaş Kabinesi ile genişletilmiş hükümet toplantısında, Hamas ile bir esir takası anlaşmasının görüşüleceğini bildirmişti.

        • 3

          ESİR MÜZAKERELERİ

          Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

        • 4

          İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

          Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, "gerçek bir anlaşma olmaksızın İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceklerini" ifade etmişti.

        • 5

          İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

          Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep etmesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

        • 6

          Hamas'ın Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği İsrail'inse Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

          İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

        • 7

          Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

          İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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