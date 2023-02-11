DHA

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'den 'Zeytin Dalı' arama-kurtarma heyeti, deprem bölgesinde arama- kurtarma çalışmalarında görev aldı. Ekipler, Kahramanmaraş'ta depremde çöken apartmanda yürüttükleri çalışmalarda, çarşamba günü 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. İsrailli ekip, aynı enkazda perşembe günü baba ile 14 yaşındaki kızına da ulaştı. Yıkıntıların arasından çıkarılan baba ve kızı, hastanede tedaviye alındı.

Aynı enkazda çalışmalarına devam eden İsrailli ekip, bu kez 9 yaşındaki çocuk için seferber oldu. 36 saat süren çalışmanın ardından depremin 120'nci saatinde çocuk, enkazdan kurtarıldı. İsrailli doktorun ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, 1 gün önce kurtarılan babası ve ablasına kavuşurken, annenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'den gelen arama- kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde toplam 19 kişiyi kurtardığı belirtildi.