İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının tamamı yerine Tel Aviv'in çıkarlarına uyan kısımları benimseyeceklerini söyledi.
Bakan Steinitz, İsrail'de bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı grupların Trump'ın sözde barış planına karşı çıkmasına tepki gösterdi.
Açıklamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden David Elhayani'yi eleştiren Steinitz, "Trump İsrail'in dostu değil demek büyük bir aptallıktır. Bu açıklama mantıksızca ve tarihi bir fırsatın çarçur edilmesine neden olabilir." dedi.
Steinitz, Trump'ın planının, ABD tarafından İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak amacıyla sunulan önerilerin en iyisi" olduğunu iddia ederek, "Trump'ın planının tamamını benimsediğimizi duyurmadık. Aksine yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in egemenliğini uygulamaya imkan sağlayan kısımları benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistin yönetiminin planı görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Steinitz, "Elbette Filistinliler kabul etmediği ve müzakereye yanaşmadığı sürece planın tamamını onaylamayacağız." diye konuştu.
Bazı aşırı sağcı liderler, Trump'ın açıkladığı sözde barış planında "İsrail'in Yahudi devleti olarak kabul edilmesi, yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkından vazgeçilmesi ve Hamas'ın dağıtılması" gibi maddelerin Filistin yönetimi tarafından kabul edilmesi halinde "yeni Filistin devletinin" kurulması maddesinin yer alması nedeniyle son günlerde planı kamuoyu önünde eleştirmeye başladı.
Aşırı sağcılar, bu maddeyle "yeni Filistin devletinin" kurulacağını iddia ederek plana tepki gösterirken, İsrail hükümeti ise Filistin yönetiminin planı kabul etmediği dolayısıyla bu maddenin uygulanmayacağını dile getiriyor.
Yahudi yerleşimcilerin lideri David Elhayani, dün Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, sözde barış planına işaret ederek, "ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Jared Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." demişti.
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