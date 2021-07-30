İsrail’in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı

Havaalanında bulunan AA'nın aktardığı bilgiye göre, durdurulan hava trafiği yeniden başladı.

Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi gözaltına aldığı olaya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Otoparkta yanan aracın neden olduğu yangın söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.