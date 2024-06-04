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        Haberler Dünya İsrail ve Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu'ya koalisyondan destek | Dış Haberler

        İsrail ve Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu'ya koalisyondan destek

        İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun koalisyon ortağı ultra Ortodoks partisi Shas, Netanyahu'ya, ABD'nin önerdiği ateşkes teklifini kabul etmesi için tam destek verdi. Hamas ise İsrail'in ateşkes konusunda ciddi olduğuna inanmıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:23
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        İsrail ve Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması
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        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun en büyük koalisyon ortağı, 'geniş kapsamlı adımlar' gerektirse bile Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören olası bir anlaşmaya 'tam destek' vereceğini söyledi.

        Parlamentodaki 120 sandalyenin 11'ine sahip olan ultra Ortodoks Yahudi partisi Shas'ın açıklaması, iki aşırı sağcı koalisyon ortağının böyle bir anlaşmaya açıkça karşı çıkmasının ardından geldi.

        Hamas ise bir açıklama yayımlayarak, İsrail'in ateşkes konusunda niyetinin ciddi olmadığını söyledi.

        Batı'nın sanki ateşkes anlaşmasını istemeyen Hamas'mış gibi davrandığını gördüklerini ve bundan hoşnut olmadıklarını belirten Hamas, "İsrail, ateşkes konusunda ciddi bir tavır içinde değil, ABD'nin koruması altında manevra yapıyor" dedi.

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