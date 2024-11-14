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        Haberler Dünya İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:23
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        Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail, başkent Şam'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerinde sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında iki bina hedef alındı.

        Suriye haber ajansı SANA'daki haberde, "İsrail iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdi, ilk belirlemelere göre birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.

        İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

        Saldırıda, İslami Cihad Hareketi'nin Şam'daki "komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin" hedef alındığı iddia edildi.

        Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne de 11 Kasım'da hava saldırısı düzenleyen İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #Suriye
        #şam
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