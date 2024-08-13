İsrail Savunma Bakanı Gallant: Beyrut'ta, Tahran'da ve diğer yerlerde neler olup bittiğini takip ediyoruz | Dış Haberler

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Beyrut'ta, Tahran'da ve diğer yerlerde neler olup bittiğini takip ediyoruz | Dış Haberler

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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yoav Gallant ülkenin kuzeyinde İsrail ordusuna ait istihbarat üssünü ziyaret etti.

Ziyarette İran ve Hizbullah ile yaşadıkları gerilime değinen Gallant, "İsrail vatandaşlarının gerginlikleri ve üzerlerine binen büyük yükün farkındayım. Beyrut'ta, Tahran'da ve diğer yerlerde neler olup bittiğini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallant, "hem tehditleri ortadan kaldırma, hem de istedikleri yere saldırabilmek için her türlü imkânı hazırlamakla meşgul olduklarını" kaydetti.

Öte yandan Haaretz gazetesi Gallant'ın burada yaptığı toplantıda Hizbullah'ın Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayacaklarını söylediğini yazdı. REKLAM Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.