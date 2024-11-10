İsrail Şam'a saldırı düzenledi
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail, Seyyide Zeynep Mahallesi'ndeki binayı hava saldırısıyla hedef aldı.
Haberde, "Saldırıda, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.