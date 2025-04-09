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        Haberler Dünya "İsrail Refah'ı işgal etmeyi planlıyor" | Dış Haberler

        İsrail basını: İsrail Refah'ı işgal etmeyi planlıyor

        İsrail basını, Gazze'yle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, İsrail, Mısır sınırındaki Refah şehrini işgal etmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:34
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        "İsrail Refah'ı işgal etmeyi planlıyor"
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        Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasında 75 kilometrekarelik bir alanda "tampon bölge" kurmayı planlıyor.

        İsrail ordusunun kurmayı planladığı "tampon bölgeyle" Refah kentinin tamamı İsrail işgali altında kalmış oluyor.

        Söz konusu "tampon bölgeyle" yüz ölçümü ortalama 360 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 5'te biri ve daha önce yardımların ulaştırıldığı Mısır sınırının Gazze tarafı İsrail ordusunun kontrolüne girmiş oluyor.

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        Gazze Şeridi'nde İsrail'in "tampon bölge" olarak isimlendirdiği alanlara Filistinlilerin girişine izin verilmiyor.

        İsrail ordusu söz konusu bölgeyi işgal ederek "Refah'tan zorla göç ettirilen Filistinlilerin kente geri dönüşüne izin vermemeyi ve bölgedeki binaları yıkmayı" planlıyor.

        Söz konusu planın "Refah kentinin yok edilmesi anlamına geldiği" belirtiliyor.

        Refah kentinin işgal edilerek "tampon bölgeye" dahil edilmesi Gazze'nin Mısır sınırını kaybetmesine ve "sadece İsrail içinde bir yerleşim birimi" haline gelmesine yol açacağı belirtiliyor.

        Kentin "tampon bölgeye" dahil edilmesi konusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in "Gazze'de geniş alanları kontrol edeceği" yönündeki açıklamasının ardından, siyasi kesimin geçen ay Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararı alması sonrası ortaya çıktı.

        Haaretz'in askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Refah ve çevresi için hazırlanan planın "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yapılanların tekrarı" olduğu ifade edildi.

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        Haberde, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde uzun süreli bir faaliyet için ABD dahil olmak üzere uluslararası destek almasının pek mümkün olmadığını anladı. Hükümet üyelerinin insani yardımları engelleme yönündeki tehditlerinin fiili bir politikaya dönüşmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle İsrail ordusu, Hamas'a baskı uygulayacağına inandığı yerlere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran "Morag" isimli yeni bir koridor inşa edilmeye başlandığını açıklamıştı.

        Refah'ı yok etme planı

        İsrail ordusunun Refah'ı Han Yunus'tan ayırma hazırlıkları kapsamında "Morag Koridoru'nu genişletmek ve koridor boyunca binaları yıkmak için halihazırda çalıştığı" belirtilen haberde, koridorun bazı bölgelerinin bir kilometreden daha geniş olacağı kaydedildi.

        İsrail güvenlik teşkilatından kaynaklara dayandırılan haberde, Refah'ın tamamının diğer tampon bölgeler gibi Filistinlilerin girmesinin engellendiği bir yer mi olacağı yoksa tüm binaların yıkılarak kentin "fiilen ortadan kaldırılmasının" planlandığı bir yer haline mi getirileceğinin henüz kararlaştırılmadığı ileri sürüldü.

        İsrail ordusunun bölgede yürüttüğü faaliyetlerin Morag ve Philadelphi koridorları arasında sınırlı kalmadığına işaret edilen haberde, konuya ilişkin fazla ayrıntı verilmedi.

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        Haberde ayrıca İsrail askerlerinin yakın zamanda Refah çevresinde konuşlanmaya başladığı ve bunun Refah'ı Gazze'den tamamen ayırmaya yönelik "ön adım" olduğu savunuldu.

        Ölüm bölgeleri

        Gazze'nin Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra İsrail'in, 7 Ekim 2023'te şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından Gazze Şeridi içinde İsrail sınırı boyunca tampon bölgeler oluşturduğu belirtildi.

        İsrail'in, Filistinlilerin bu bölgelere girmesini engellediği ve bu bölgeleri, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşan herkese ateş ettiği bir "ölüm bölgesi" olarak tanımladığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun uzunluğu 800 metre ila 1,5 kilometreyi bulan, işgal ettiği bu "tampon bölgelerle" Gazze sınırı yakınında yer alan yerleşimleri korumayı hedeflediği savunuldu.

        Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan ve Mayıs 2024'ten bu yana İsrail işgali altında bulunan Refah Sınır Kapısı da bu kentte yer alıyor.

        Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardımlar, ticari ürünler getiriliyordu ve yaralıların tahliyesi de bu kapı üzerinden yapılıyordu.

        İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor.

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