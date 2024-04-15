İsrail Refah'a kara operasyonunu erteledi mi?

CNN International'a konuşan iki İsrailli kaynak, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonuna ilk adımlarını bu hafta atmaya hazır olduğunu ancak İran'ın saldırısına yanıt vermeyi düşündüğü için bu planları ertelediğini söyledi.

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı Orta Doğu'da yeni bir gerilim ve belirsizliğe yol açtı.

İran'ın saldırısı İsrail'in şu anda 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırı planlarını ertelemesine yol açtı. CNN'e konuşan kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetlerinin Pazartesi günü şehrin bazı bölgelerine broşürler atmayı planladığını söyledi.

İsrailli bir yetkili, İsrail'in güneydeki kente kara saldırısı düzenlemeye kararlı olduğunu ancak sivillerin tahliyesinin ve yaklaşmakta olan kara saldırısının zamanlamasının şu anda belirsizliğini koruduğunu söyledi. İsrail ordusu yorum yapmaktan kaçındı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kara saldırısını iptal etmesi yönündeki ciddi baskısına rağmen, Hamas'ı yenmek için Refah'a kara operasyonunu önemini vurguladı.