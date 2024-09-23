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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü - Güncel haberler | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Gazze'de bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 03:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 03:25
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        İsrail ordusu okulu bombaladı
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.

        Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirmişti.

        İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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