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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir camiyi tahrip ettiği bildirildi | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir camiyi tahrip ettiği bildirildi

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndaki Ebu Bekir Sıddık Camii'ni tahrip ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 01:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 01:55
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        İsrail ordusu bir camiyi tahrip etti
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, çarşamba sabahından bu yana Tubas kentine saldırılarını sürdürüyor.

        İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine saldıran İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Bekir Sıddık Camii'nin altında yer alan altyapıyı infilak ettirdi.

        Patlamanın ardından camide yangın çıktı. Bölgeyi sıkı abluka altında tutan İsrail ordusunun kampta geçişleri sınırlaması nedeniyle camideki tahribatın boyutları tam olarak bilinmiyor.

        İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'nda altyapı ve vatandaşların özel mülklerine büyük tahribat vermeyi sürdürürken, Kamp'taki askeri varlığını artırıyor. Evlere baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, vatandaşlara saldırıyor ve gözaltına alıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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