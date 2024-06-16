İsrail ordusundan Gazze'de "taktiksel ateşkes" iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalar durmadı. Refah'ta çatışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Adraee, şöyle devam etti:

"Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetler taktiksel olarak, uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar insani amaçlarla durdurulacak."

AŞIRI SAĞCI İSİMLERDEN ELEŞTİRİ

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çoğunun savaşta öldüğü bir dönemde, insani bir amaç için taktiksel ateşkes kararını kim verdiyse, görevine devam etmemesi gereken bir ahmak ve aptaldır." ifadelerini kullandı.

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Ben-Gvir, bu adımın Savaş Kabinesi'nde değerlendirilmediği ve kabinenin kararlarıyla çeliştiğini savundu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yine X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'a ulaşmaya devam eden insani yardımın onu (Gazze'de) iktidarda tuttuğunu ve savaşın kazanımlarının boşa gitmesine yol açabileceğini" iddia etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.