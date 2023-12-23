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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:35
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        İsrail Gazze'de 5 askerini kaybetti
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü, 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

        İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca, ağır yaralı askerlerin hastaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

        İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 144'e yükselirken toplam ölen asker sayısı da 477 oldu.

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        #israil
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