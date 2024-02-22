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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef aldı: 40 Filistinli öldürüldü

        İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef aldı: 40 Filistinli öldürüldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin evlerine düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü, çoğu kadın ve çocuk 100'ünün de yaralandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:07
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        İsrail ordusundan Gazze'ye saldırı: 40 Filistinli öldü
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları Deyr el-Belah'ta sivillere ait 4 evi bombardımana tutarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Şu ana kadar 40 kişi öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ı çocuk ve kadınlardan oluşuyor." ifadesine yer verildi.

        İsrail'in Gazze'de işlemeye devam ettiği suçlardan ABD yönetimi ile uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, dünya ülkelerine seslenildi.

        Açıklamada, "Özgür dünya ülkelerine, İsrail işgal ordusunun sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü soykırım savaşını derhal ve acilen durdurma çağrısı yapıyoruz." denildi.

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesi'nde "el-Attar" ailesinin, Zevayide bölgesinde de "Yaği" ailesinin evlerini hedef aldığı, hayatını kaybedenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

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