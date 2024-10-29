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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde bir çarşıyı bombaladı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde bir çarşıyı bombaladı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sahabe Çarşısı ile Es-Sudaniye bölgesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 80 Filistinli yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:10
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        Gazze'nin kuzeyindeki çarşı bombalandı
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Sahabe Çarşısı ile kuzeybatısındaki Es-Sudaniye bölgesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef aldığını söyledi.

        Basal, bir saat içinde Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 4 ölü ve 80'den fazla yaralı getirildiğini aktardı.

        Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutan İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de kayıp olduğu açklanmıştı.

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        İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

        Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

        Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

        Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

        "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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