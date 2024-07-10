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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedi | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedi

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistinlerden bölgeyi terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:53
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        İsrail'den Filistinlilere: Bölgeyi terk edin
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        Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi.

        Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi.

        İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

        Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentine havadan broşürler attı. Gazze kentinin "tehlikeli çatışma bölgesi olacağı" ifade edilen broşürlerde, bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmeleri istendi.

        Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

        İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

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