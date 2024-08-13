İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor | Dış Haberler

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor | Dış Haberler

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Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail, zorunlu göçü sistematik silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Bölge halkını "tahliye kararları" maskesiyle aylardır oradan oraya süren İsrail ordusu, Filistinlileri "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği bölgelerde toplayarak hedef alıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Filistinlilerden Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla ve Mahatta bölgelerindeki bazı yerleri boşaltmalarını istedi.

Adraee'nin yayımladığı haritanın ardından bölgedeki Filistinliler akşam saatlerinde bir kez daha göçe zorlandı.

Bölgeden Tel Aviv'e roket atıldığını iddia eden Adraee, İsrail ordusunun Beni Suheyla ve Mahatta'taki bazı yerlere saldırı düzenleyeceğini belirtti. REKLAM İsrail ordu sözcüsü, bölgedeki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi. Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu 7 Ekim 2023'ten bu yana ayda bir kez göçe zorlandı. BM, İsrail ordusunun Gazze'deki bölgelerin yüzde 84'nün boşaltılmasını istediğini belirtiyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.