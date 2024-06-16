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        Haberler Dünya İsrail ordusu: Gazze'deki esirlerin hepsini "askeri operasyonla" kurtaramayız | Dış Haberler

        İsrail ordusu: Gazze'deki esirlerin hepsini "askeri operasyonla" kurtaramayız

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, Filistinli grupların elinde 120 esirin kaldığını tahmin ediyor. Hamas şimdiye kadar, İsrail'in saldırılarında çok sayıda esirin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin hepsini askeri operasyonla geri getiremeyiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 01:17 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:20
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        'Esirlerin hepsini askeri operasyonla kurtaramayız'
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        İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin hepsinin "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti.

        Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin güneyinde 8 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

        Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı uzmanlardan oluşan bir ekibin dikkatle araştıracağını dile getiren Hagari, "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin hepsini askeri operasyonla geri getiremeyiz." dedi.

        Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu, "Yasin 105" roketleriyle hedef alınan askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

        İsrail ordusu da daha sonra yaptığı açıklamayla, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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