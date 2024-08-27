İsrail, Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı: 2'si çocuk 3 Filistinli öldü

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Gazze Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Magazi Mülteci Kampı'nda Saydam ailesinin kaldığı binaya yaptığı saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti ile Han Yunus'un batısındaki bölgelere de hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.