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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedeflere” hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

        İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedeflere” hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

        İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:55
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        İsrail duyurdu: Hizbullah'a ait hedefler vuruldu
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        Ordunun yazılı açıklamasında, Lübnan’dan İsrail topraklarına saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

        Buna karşılık İsrail savaş uçakları, helikopterleri ve topçularının Hizbullah’a ait “hedeflere” saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, “İsrail’e ateş açmaya hazırlanan bir grubun” da hava aracıyla hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım’da “insani ara” verilmişti.

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