İsrail Lübnan'ı vurdu

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması 18 Şubat'a kadar uzatılırken, İsrail Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara bir yenisini ekledi.

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İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Lübnan'ın güneyindeki İklim Tuffah bölgesi hedef alındı.

Düzenlenen bir diğer hava saldırısında ise Suriye ile Lübnan sınırında bulunan dağlık bölge vuruldu.