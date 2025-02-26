İsrail: İran'a karşı askeri seçenek masada olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelişinin ilk ayında İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasına dönülmesiyle ilgili bir kararname imzalarken, bu durum İsrail tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kararnamenin imzalanmasıyla beraber, İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, nükleer konusunda müzakere edilebileceğini söyleyerek, İran'la sorunların diplomasi masasında çözülmesi gerektiğini işaret etti.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskı politikasıyla eş zamanlı olarak nükleer konusunda müzakereler yürütülemeyeceğine dikkat çekerken, İran Dini Lideri Ali Hamaney mevcut ABD yönetimi ile müzakere etmenin onurlu bir davranış olmayacağını dile getirdi.

İran tarafı, Trump'ın politikaları sonrası nükleer program konusunda geri adım atmazken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın uranyum rezervini artırdığını iddia ederek mevcut rezervle birkaç nükleer bomba elde edilebileceğini ifade etti.

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Fazla zamanları olmadığını kaydeden Saar, İsrail'in diplomatik çözümü istediğini ancak diplomasinin başarılı olma ihtimalinin çok yüksek olmadığını belirtti.

Saar, diplomasinin başarılı olmama ihtimalini göz önüne alarak "Bence İran'ın nükleer programı silah edinmeye dönüşmeden önce, 'güvenilir' askeri seçenek masada olmalı." dedi.

Saar ayrıca İran'ın nükleer silah elde etmesiyle birlikte bölge ülkelerinin nükleer silah edinme yarışına gireceğini söyledi.