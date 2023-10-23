İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı

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New York Times'ın haberine göre ABD'li yetkililer, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Hamas'a karşı çatışmaya başlamasına rağmen, İsrail savaş kabinesindeki bazı kişilerin Hizbullah'la mücadele etmek istemesinden endişe duyuyor.

Habere göre ABD yönetimi, İsrail'in iki cepheli bir savaşta mücadele etmesinin ve böyle bir çatışmanın hem ABD'yi hem de İran'ı savaşa çekebileceğine inanıyor.

ABD'li yetkililer, Hamas'ın 7 Ekim'de 1.400'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılarının hemen ardından, Netanyahu'nun Hizbullah'a yönelik önleyici bir saldırıyı onaylayabileceğinden korkuyorlardı. Habere göre her ne kadar Netanyahu bu fikre soğuk baktığı için bu korkular şimdilik azalmış olsa da, iki olasılığa dair endişeler hala devam ediyor: İsrail'in Hizbullah'ın roket saldırılarına aşırı tepki vermesi ve Gazze'de Hamas'a karşı Hizbullah'ı girmeye zorlayacak beklenen kara harekatında İsrail'in taktikleri...

Amerikalı yetkililer bu haftaki toplantılarda İsrailli mevkidaşlarına kuzeyde Hizbullah'a karşı, güneyde ise Gazze'deki eylemlerinin Hizbullah'a savaşa girmesi için kolay bir bahane sunmamasına dikkat etmelerini tavsiye etti. Bu görüşmeler, Biden'ın Çarşamba günü Tel Aviv'e yaptığı ziyaret sırasında ve Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken'in bu hafta başında İsrail'de yaptığı uzun müzakereler sırasında gerçekleşti. Her iki ziyarette de ABD'li yetkililer Netanyahu ve savaş kabinesi ile İsrail tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynaklar, Hizbullah'a yönelik saldırının en büyük savunucularından birinin, Hizbullah'ın Hamas'tan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savunan Savunma Bakanı Yoav Gallant olduğunu söyledi. Gazeteye konuşan bir kaynak, Gallant'ın Pazartesi günü yapılan bir toplantıda Blinken'e önceki hafta Hizbullah'a bir saldırı başlatılmasını savunduğunu ancak diğer yetkililer tarafından reddedildiğini söylediğini söyledi.

Yetkililer, Biden'ın Çarşamba günü, Gallant'ın da bulunduğu İsrail savaş kabinesi ile bir araya geldiğini ve Hizbullah'la tam ölçekli bir çatışmanın ve iki cepheli bir savaşın tehlikelerinin altını çizdiğini söyledi. Biden ayrıca Amerikalı yetkililerin Irak'ı işgal etme ve Afganistan'da uzun, ucu açık bir savaş yürütme yönünde aldığı feci kararların sonuçlarını da gündeme getirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusu ve Savunma Bakanı Gallant da yorum yapmaktan kaçındı.

Netanyahu'nun ofisinden bir temsilci ise New York Times'a "İsrail, Hamas'a karşı savaşta birlik içindedir. Başbakan Netanyahu, Hizbullah'a ise savaşa katılması halinde çok büyük bir hata yapacaklarını ve daha önce hiç olmadığı kadar yıkıcı bir bedel ödeyeceklerini söyledi" dedi.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, Gallant ve üst düzey askeri generallerin teşviklerine rağmen Netanyahu'nun şimdilik Hizbullah'a yönelik büyük bir saldırıyı desteklemekten kaçındığını söyledi. İsrail ordusunun şu ana kadar Hizbullah'a yönelik çok güçlü bir tepki vermemesi de buna bir kanıt olarak sunulsa da uzmanlar savaşın seyrinin bunu değiştirebileceğini söylüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.