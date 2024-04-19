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        Haberler Dünya İsrail'in saldırısı İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir'i tatmin etmedi

        İsrail'in saldırısı İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir'i tatmin etmedi

        13 Nisan'da İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün İsrail'in İran'a saldırısı, İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir tarafından 'yeterli' görülmedi. Ben Gvir, sosyal medya hesabından "Zayıf!" paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 09:46 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:46
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        İsrail'in saldırısı İsrailli bakanı tatmin etmedi
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        1 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırması ve 7 komutanın öldürülmesinin ardından gerginleşen İsrail-İran ilişkileri, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e drone ve füze saldırısıyla 'iki tarafın birbirini doğrudan hedef aldığı' bir sürece evrildi.

        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
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        13 Nisan'ın ardından dünya kamuoyu İsrail'in 'ne zaman ve nasıl' İran'a yanıt vereceğini tartışırken, cevap bugün İran'ın 'nükleer kapasitesinin yoğun olduğu' İsfahan kentine saldırıyla geldi.

        Ancak bu cevap, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı olan aşırı sağcı Itamar Ben Gvir'i tatmin etmedi. Ben Gvir, Twitter hesabından tek kelimeyle, "Zayıf!" paylaşımında bulundu.

        İsrail'in 'şahin kanadını' temsil eden Ben Gvir, 13 Nisan'ın ardından İran'a 'sert ve geniş ölçekli' bir saldırı düzenlenmesi gerektiğini savunuyordu.

        Ben-Gvir, İran saldırısının ardından İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, İran’a karşı “ezici” saldırı düzenlenmesi gerektiğini savunmuştu.

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