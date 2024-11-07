Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının güney bölgelerine yönelik bombardımana devam ettiği belirtildi.

Güneydeki Sur kentinin el-Asar Mahallesinin İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda 12 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.

Sur bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir lokantayı bombalaması sonucu 2 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Alma eş-Şaab beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Sur kenti ve Bekaa bölgesinde de tahliye edilen 2 evi bombalayarak yerle bir ettiği ifade edildi.

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İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.