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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü

        İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:26
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        İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı
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        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu İHA'larla Nebatiye kentine bağlı Halta beldesini hedef aldı.

        İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

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