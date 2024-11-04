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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Güncel haberler | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bini geçti

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 2'ye, yaralı sayısı ise 13 bin 492'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 20:48
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        Lübnan'da ölenlerin sayısı 3 bini geçti
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

        İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 16 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 2'ye ulaştığı ifade edildi.

        Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 492'ye yükseldiği ifade edildi.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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