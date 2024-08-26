İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı

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İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanırken, asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Çelik konu ile ilgili "Her saldırı Netanyahu hakkındaki “iddianamenin”parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus’ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin’deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

REKLAM Her saldırı Netanyahu hakkındaki “iddianamenin”parçası olacak.



İsrail ordusunun Han Yunus’ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin’in

bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz.



Filistin’deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 26, 2024 DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi. BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Nayif Taima'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 171'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.