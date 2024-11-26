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        Haberler Dünya Amerika İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 12 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 12 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridinin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 06:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 06:54
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 12 Filistinli öldü
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        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

        Haberde, İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

        WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesindeki Kişko Caddesi'ne topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda da 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

        Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri bombalaması sonucu ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.

        İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının kuzeyini bombalaması sonucu da 1 kişinin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in sürekli bombalaması nedeniyle ambulans ekiplerinin öldürülen kişinin cenazesine ulaşamadığı belirtildi.

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        #israil
        #Filistin
        #gazze
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