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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 26 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 26 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün sabahtan beri devam eden saldırılarında 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 06:29 Güncelleme: 04.09.2024 - 06:29
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        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 26 Filistinli öldü
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        Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in salı günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneydeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Deyr el-Belah'ta, Beric Mülteci Kampı'nda, Han Yunus'ta ve Refah kentinde can kaybının yaşandığını aktaran Basal, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #gazze
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