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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli öldü

        İsrail'in bu sabah erken saatlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:29
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        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
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        İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 20 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

        Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah’ın El-Cenine Mahallesi'nde Aşur ailesine ait bir evin bombalanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun Refah’ın Haşşaşin bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

        Refah'ın kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda sivil yaralandı.

        İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde Ebu Dekka ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 4 kişi Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

        Han Yunus'un el-Yabani Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 2 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

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        Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadırın hedef alınması sonucu 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kentin kuzeyinde Ağa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

        Ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

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