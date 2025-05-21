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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'de son bir gündeki saldırılarında 78 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de son bir gündeki saldırılarında 78 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldığı saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 06:14 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:14
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        İsrail'in Gazze'de son bir gündeki saldırılarında 78 Filistinli öldü
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        Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler, bu kişilerin sığındığı okullar, çadırlar ve evleri bombalanan siviller vardı.

        Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Gazze kentinin merkezindeki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu'nu bombaladı.

        İsrail saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun hedef aldığı "Mukayyed" ailesine ait evde aynı aileden 9 kişi yaşamını yitirdi.

        Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı benzin istasyonunun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

        İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Semra" ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

        Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun Sıkke Caddesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Filistin Kızılayı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Menara bölgesinde İsrail ordusunun İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

        İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okulu bombaladı ve saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun düzenlediği İHA ve hava saldırısında biri çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail ordusuna ait İHA Nusayrat Mülteci Kampındaki bir mezarlığın çevresini bombaladı ve saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda İsrail ordusunun düzenlediği topçu saldırısında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri de sağlık ekiplerince çıkarıldı.

        Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail'in Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesini hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasına ve şehrin güneyine İHA'larla düzenlediği saldırılarda da 2 Filistinli öldü.

        Öte yandan, şehir merkezindeki evinin daha önce bombalanması sonucu yaralanan El-Beyuk ailesinden 1 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail'in Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda da Hasaneyn ailesinden 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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        #israil
        #gazze
        #Son dakika haberler
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