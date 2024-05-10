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        Haberler Dünya İsrail'in alıkoyduğu Gazzelilere işkence: "İnsanlıklarını söküp aldılar"

        İsrail'in alıkoyduğu Gazzelilere işkence: "İnsanlıklarını söküp aldılar"

        CNN International'ın haberine göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarında alıkoyduğu Filistinliler, askeri tesislerde işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:14
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        Alıkonan Gazzelilere işkence
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        CNN International, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan üç İsrailli ile konuştu.

        İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

        Tesiste çalışanların CNN ile paylaştığı görüntülerde alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

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        Çalışanlardan biri alıkonulan Filistinlilerin birbirleriyle konuşmalarının yasak olduğunu belirtirken, doktorların sürekli kelepçe takmaktan dolayı yaralananlardan bazılarının uzuvlarını kestiğini ve bazı tıbbi işlemlerin deneyimsiz veya o alanda uzman olmayan sağlık görevlileri tarafından uygulandığını ifade etti.

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        Gardiyanlara "sorun çıkardığı" iddia edilen kişileri seçip cezalandırmaları talimatı verildiğini ifade eden bir çalışan, "Bize onların (Filistinlilerin) hareket etmesine ve konuşmasına izin verilmediği söylendi. Sürekli dik oturmaları gerekiyordu." dedi.

        "YARALILAR PİPETLE BESLENİYOR"

        "Sde Teiman"da sağlık görevlisi olarak görev yapan bir çalışan da tesisin sahra hastanesindeki durumu anlattı.

        Yaralıların bez taktığını, yataklara bağlı halde yattığını ve pipetle beslendiğini belirten İsrailli sağlık görevlisi, "(Filistinlilerden) Onlardan insanlıklarını söküp aldılar." dedi.

        Bir başka çalışan ise kendisine, çoğu zaman anestezi kullanmadan Filistinliler üzerinde tıbbi işlemler uygulamasının emredildiğini söyleyerek, "Hastalara uzmanlığımın tamamen dışında olan küçük tıbbi işlemler yaptım." ifadesini kullandı.

        "HAYVAN OLARAK GÖRÜYORLAR"

        İsrail tarafından alıkonulan ve gözaltı merkezlerinden birine gönderilen Filistinlilerden biri olan Doktor Muhammed el-Ran, çölün kavurucu sıcağı ve gecelerin soğukluğunda hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

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        İsrail'in saldırıları sonucu kapanan Endonezya Hastanesi'nin cerrahi biriminde çalışan el-Ran, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çalışmaya başlamasının üçüncü günü olan 18 Aralık 2023'te alıkonulduğunu belirtti.

        El-Ran, kıyafetlerinin çıkarıldığını, gözlerinin ve bileklerinin bağlandığını, ardından bir kamyonun arkasına atıldığını ve neredeyse çıplak olan Filistinlilerin tesise götürülmek üzere üst üste yığıldığını kaydetti.

        Gözaltı merkezinde 44 gün tutulan el-Ran, "Göz bağımı çıkardıklarında insanların gördüğü muameleye, küçük düşürücü davranışlara, bizi nasıl insan değil de hayvan olarak gördüklerine şahit oldum." ifadesini kullandı.

        HAARETZ: 27 FİLİSTİNLİ TESİSLERDE ÖLDÜ

        İsrail'deki Haaretz gazetesi, mart ayında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 27'sinin askeri tesislerde öldüğünü, birçoğunun ise dayak, kötü muamele ve tacize maruz kaldığını yazmıştı.

        Gazetenin haberinde, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlilerin "Sde Teiman" ve "Anatot" isimli askeri tesislerde veya İsrail sınırlarında gerçekleştirilen sorgulamalar sırasında öldüğü belirtilmişti.

        BM, FİLİSTİNLİLER KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALIYOR

        Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) martta yayımlanan raporunda, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin dayak ve cinsel saldırı gibi çok kötü muamelelere maruz kaldıkları bildirilmişti.

        Raporda bildirilen kötü muamele yöntemleri arasında, dayak, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpek saldırıları, kişinin onuruna hakaret ve aşağılama, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, alıkonulanların üzerine idrar yapma gibi davranışların yer aldığı kaydedilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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