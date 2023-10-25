İsrail ile çatışan Hizbullah'ın 5 mensubu öldürüldü
Hizbullah, Lübnan'ın sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 5 mensubunun öldüğünü duyurdu
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 5 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "görev sırasında" 5 mensubunun hayatını kaybettiğini bildiren Hizbullah, bu ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 39’a yükseldi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.