REKLAM advertisement1

İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in 17 Ekim akşamı Gazze'de bulunan hastaneyi vurmasıyla şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken, Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü.

İşte çatışmaların 16. gününde yaşananlar...

İSRAİL ORDUSU: GÜNEYE GİTMEYENLER TERÖR ÖRGÜTÜ ORTAĞI SAYILACAK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini" duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutarken, Gazzeli sivillere yönelik yeni bir katliam mesajı veren bir çağrıda bulundu.

İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit eden şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

CAN KAYBI 4385'E YÜKSELDİ, SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 248 kişinin daha hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

İSRAİL: 700 BİN KİŞİ GÜNEYE GİTTİ

İsrail'den yapılan açıklamada ise "Şimdiye kadar Gazze ve çevresinde bulunan 700 bin kişi güneye hareket etti" ifadeleri kullanıldı.

HAMAS SERBEST BIRAKILANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI İsrail, Hamasın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı 2 ABDli esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi. REKLAM Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirschin, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

"REFAH SINIR KAPISI AÇILDI" İsrail´deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı´nın bugün yerel saatle 10.00´da açıldı. Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı bilgisi üzerine ise ABD İsrail Büyükelçiliği tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı´nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınırın açılması halinde, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılmaları için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması halinde çok sayıda kişinin sınırı geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz ve Mısır'a girmeye çalışan ABD vatandaşları, sınırın her iki tarafında da kaotik ve düzensiz bir ortamın oluşmasını beklemelidir. ABD hükümetinin Mısır'daki yardımlarına ilişkin güncel bilgileri size bu e-posta adresi üzerinden göndereceğiz. Durum dinamik ve değişken olmaya devam etmektedir ve güvenlik ortamı öngörülemezdir. Sınıra doğru hareket etmeden ya da karşıya geçmeye çalışmadan önce kişisel emniyet ve güvenliğinizi değerlendirmelisiniz. Gazze'den ayrıldıysanız ya da Gazze'de bulunmuyorsanız, lütfen bu mesaja yanıt vererek mevcut konumunuzu bize bildirin." REKLAM

2 ABD'Lİ ANNE KIZIN SERBEST BIRAKILACAĞI DUYURULMUŞTU Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün gece saatlerinde Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABDli esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu. Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullanmıştı. Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

130 PREMATÜRE BEBEK ÖLÜMLE BURUN BURUNA İsrail'in yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi, bölge hastanelerindeki 130 prematüre bebeği ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı. İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde ciddi problemler yaşanıyor. Hastanelerdeki elektrik sıkıntısı, tıbbi araç gereçlerin kullanımını zorlaştırarak hasta ve yaralıların tedavisine engel oluyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce de, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. İSRAİL 7 EKİM'DEN BU YANA 26 CAMİYİ TAMAMEN YIKTI Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekimden bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı. İSRAİL İLE ÇATIŞMADA 3 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ Lübnan-İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Hizbullah'ın 3 mensubunun görev sırasında hayatını kaybettiği ifade edildi. Söz konusu Hizbullah mensuplarının nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 16'ya yükseldi.