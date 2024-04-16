İsrail güvenlik sitelerinin hacklendiği ve bilgi sızdırıldığı öne sürüldü

İsrail Haaretz gazetesi, uluslararası bilgisayar korsanlarının nisan ayı başında, İsrail güvenlik sitelerine sızdığını öne sürdü.

Haaretz gazetesine göre, internet korsanları sızdırılan bilgiler üzerinden İsrail'in işlediği suçları ifşa etmek ve uluslararası suç ortaklarını dünyaya açık etmekle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın bu hafta hassas olmayan internet sitelerine sızma girişimini doğruladığını belirten gazete, yaptığı incelemede, sızdırılan içerikler arasında, bakanlığın idari portallarından alınan çalışanlar, ihaleler ve İsrail ordusunun bazı teknolojik sistemleri hakkında bilgiler yer aldığını kaydetti.

"ASKERLERLE İLGİLİ BİLGİLER, MÜHENDİSLİK PLANLARI..."

Gazeteye göre sızdırılan içerikler arasında "zırhlı araçlarla ilgili ayrıntılar, mühendislik planları, uydu görüntüleme sistemleriyle ilgili teknik bilgiler, askerler ve görev yaptıkları birimlerle ilgili kimlik bilgileri" yer alıyor.

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İsrail Savunma Bakanlığı'ndan sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin yer aldığı Telegram sayfasında yapılan incelemede, bundan hedeflenen şeyin, İsrailli yetkililer için elektronik mahkeme kurmak olduğunu belirten bilgisayar korsanları diğer internet korsanlarını da kendilerine katılma çağrısı yaptı.

Telegram sayfasının 2 Nisan'da yayımlanan açılışında, "Elektronik mahkeme, suçluların yargılandığı bir mahkeme olup, bugün suçlular masum Filistinli çocukları ve kadınları vahşice katleden Siyonistlerdir. Şimdi artık onların cezalarından sorumlu olanlar da sızma işlemini gerçekleştiren casuslar olacaktır." ifadeleri yer aldı.