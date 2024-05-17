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        Haberler Dünya İsrail, Güney Afrika'nın suçlamasıyla 'soykırım' ile alay ettiğini öne sürdü

        İsrail, Güney Afrika'nın suçlamasıyla 'soykırım' ile alay ettiğini öne sürdü

        İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı savunmada davacı Güney Afrika'nın 'soykırım' kavramıyla 'alay ettiğini' öne sürdü. Duruşmada, İsrail'in avukatları soykırım yapmadıklarını savunurken protesto edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:26
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        İsrail'den UAD'de suçlama: Alay ediyorlar!
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        İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e 'soykırım' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan davada İsrailli yetkililer savunmasını yaptı.

        İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını geri dönülmez şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, UAD'nin acil şekilde yeni tedbirlere hükmetmesine ilişkin talepleri Divan’da ele alındı.

        İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze saldırılarının askeri gerekliliğini savundu.

        İsrail Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam, Güney Afrika'nın İsrail'i Soykırım Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamasını, 'gerçeklerden ve koşullardan tamamen kopuk' olarak nitelendirdi.

        Duruşmada İsrail adına söz alan Uluslararası Hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam, Divan’dan gelen duruşma kararını 13 Mayıs'ta öğrendiklerini ve kısa süre içerisinde kendilerinin ve avukatlarının yeterince hazırlanacak vakit bulamadıklarını ifade etti.

        Noam, "Dava 'soykırım' suçlamasıyla alay ediyor" derken, II. Dünya Savaşı'nda Avrupalı Yahudilere yönelik Holokost'un ardından kabul edilen ve soykırımı yasaklayan uluslararası anlaşmaya atıfta bulunarak bunu 'en kutsal sözleşmenin müstehcen bir istismarı' olarak nitelendirdi.

        İSRAİL'DEN "GAZZE'DE SOYKIRIM YOK" AÇIKLAMASI

        Noam, Güney Afrika’nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak "Bir kez daha belirtmek zorundayım ki trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok." iddiasında bulundu.

        Konuşmasını, Güney Afrika’nın iddiaları yanıtlamak yerine Hamas'ın saldırılarını anlatarak sürdüren Noam, Hamas'ın elindeki rehinelerin çok kötü şartlarda tutulduğunu öne sürdü.

        İsrail'in rehineleri kurtarmak için harekete geçtiğini ileri süren Noam, "Her devlet böyle yapardı." dedi.

        Noam, Gazze için İsrail'in farklı planları olduğunu belirterek, "Hamas’ın olmadığı, Filistin ve İsraillilerin barış içinde yaşadığı bir Gazze" istediklerini savundu.

        İSRAİL'E YALANCILAR PROTESTOSU

        İsrail savunmasını gerçekleştirirken İsrail'e "Yalancı!" diye seslenen bir grup protestocu, davaya ara verilmesine sebep oldu.

        Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığını savunuyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin davaya müdahil olacağını açıklamıştı.

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        #israil
        #uluslararası adalet divanı
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