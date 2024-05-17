İsrail, Güney Afrika'nın suçlamasıyla 'soykırım' ile alay ettiğini öne sürdü

İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e 'soykırım' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan davada İsrailli yetkililer savunmasını yaptı.

İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını geri dönülmez şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, UAD'nin acil şekilde yeni tedbirlere hükmetmesine ilişkin talepleri Divan’da ele alındı.

Noam, "Dava 'soykırım' suçlamasıyla alay ediyor" derken, II. Dünya Savaşı'nda Avrupalı Yahudilere yönelik Holokost'un ardından kabul edilen ve soykırımı yasaklayan uluslararası anlaşmaya atıfta bulunarak bunu 'en kutsal sözleşmenin müstehcen bir istismarı' olarak nitelendirdi.

Duruşmada İsrail adına söz alan Uluslararası Hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam, Divan’dan gelen duruşma kararını 13 Mayıs'ta öğrendiklerini ve kısa süre içerisinde kendilerinin ve avukatlarının yeterince hazırlanacak vakit bulamadıklarını ifade etti.

İsrail Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam, Güney Afrika'nın İsrail'i Soykırım Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamasını, 'gerçeklerden ve koşullardan tamamen kopuk' olarak nitelendirdi.

İSRAİL'DEN "GAZZE'DE SOYKIRIM YOK" AÇIKLAMASI

Noam, Güney Afrika’nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak "Bir kez daha belirtmek zorundayım ki trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok." iddiasında bulundu.

Konuşmasını, Güney Afrika’nın iddiaları yanıtlamak yerine Hamas'ın saldırılarını anlatarak sürdüren Noam, Hamas'ın elindeki rehinelerin çok kötü şartlarda tutulduğunu öne sürdü.

İsrail'in rehineleri kurtarmak için harekete geçtiğini ileri süren Noam, "Her devlet böyle yapardı." dedi.

Noam, Gazze için İsrail'in farklı planları olduğunu belirterek, "Hamas’ın olmadığı, Filistin ve İsraillilerin barış içinde yaşadığı bir Gazze" istediklerini savundu.