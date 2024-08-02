İsrail, gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'yi serbest bıraktı

Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi.

Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

İsrail polisi, bugün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Kanunların dışına çıkmadığını ve ibadet edenlerin tekbirle "dini duygularını ifade ettiğini" vurgulayan Şeyh Sabri, "(Cemaatin) namaza ve sükunete bağlı kaldıklarını kendilerine (İsrail istihbaratına) ilettim." dedi.

Şeyh Sabri, İsrailli yetkililere "cuma hutbesinin dini bir mesele olduğunu, tahrik içermediğini, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya sessizce girip sessizce çıktıklarını" ifade ettiğini aktardı.

Şeyh Sabri, "İstihbarat bana karşı herhangi bir suçlamayı kanıtlayamayınca veya bunu İsrail polisine aktarınca, mahkeme aracılığıyla adli değil de idari bir karar çıkardılar." diyerek bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'dan uzak tutulduğuna ve bu kararın 6 aya kadar uzatılabileceğine dikkati çekti.

İsrail makamlarının kendisini gözaltına almasına ve idari kararına karşılık Şeyh Sabri, "İşgal altında Müslümanların ibadet özgürlüğü kesinlikle yok. İnsanların fikirlerini ifade etmeleri konusunda keyfi olarak baskı yapılıyor." şeklinde konuştu.