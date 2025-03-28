İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi ile Lübnan'da 40'tan fazla hedefe hava saldırısı düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'ta 40'tan fazla hedefi vurdu.

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Ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan İsrail ordusunun, bölgeye bugün 25'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, başkent Beyrut ile Lübnan'ın güneyinde ise Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği 15 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait komuta merkezlerinin, altyapının, fırlatma rampalarının ve Hizbullah mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

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Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyma sorumluluğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkeye yönelik saldırıların devam edebileceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail, 4 ay sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez başkent Beyrut'u da hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu Beyrut'a yönelik son saldırısını, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te gerçekleştirmişti. Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.