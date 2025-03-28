Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Gazze ve Lübnan'da 40'tan fazla hedefi vurdu | Dış Haberler

        İsrail Lübnan ve Gazze'de 40'tan fazla hedefi vurdu

        İsrail ordusu, Gazze ile Lübnan'da 40'tan fazla hedefe hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail 40'tan fazla saldırı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi ile Lübnan'da 40'tan fazla hedefe hava saldırısı düzenledi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'ta 40'tan fazla hedefi vurdu.

        Ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan İsrail ordusunun, bölgeye bugün 25'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

        İsrail ordusu, başkent Beyrut ile Lübnan'ın güneyinde ise Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği 15 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait komuta merkezlerinin, altyapının, fırlatma rampalarının ve Hizbullah mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

        REKLAM

        Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyma sorumluluğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkeye yönelik saldırıların devam edebileceği tehdidinde bulunuldu.

        İsrail, 4 ay sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı

        Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez başkent Beyrut'u da hedef aldı.

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İsrail ordusu Beyrut'a yönelik son saldırısını, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te gerçekleştirmişti.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Habertürk Anasayfa