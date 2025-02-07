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        Haberler Dünya İsrail Gazze'nin yıkımını izletecek | Dış Haberler

        İsrail, serbest bırakılacak Filistinli esirlere Gazze'nin yıkımını izletecek

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail makamları yarın serbest bırakılacak olan Filistinli esirlere, Gazze'nin yıkımını gösteren bir video izletecek.

        Giriş: 07.02.2025 - 22:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:39
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        İsrail Gazze'nin yıkımını izletecek
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        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail makamları yarın serbest bırakılacak Filistinli tutuklulara, Gazze’de yaşanan yıkımı içeren bir video izletmeye zorlayacak.

        Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç dakika süren bu video, İsrail ordusu ile İsrail Hapishane Hizmetleri iş birliğiyle hazırlandı. Videoda, Gazze’deki yıkımın boyutlarını gösteren görüntüler yer alıyor ve serbest bırakılacak tutukluların bu videoyu büyük ekranlarda izlemeleri sağlanacak.

        İsrail makamlarının bu uygulamasının, “tutukluların dış dünyadan kopuk olması nedeniyle Gazze’deki yıkımın farkında olmadıklarını düşündükleri için bir caydırıcılık mesajı verme amacı taşıdığı” belirtiliyor. Ancak, bu tür bir zorlamanın insan haklarına açık bir ihlal olduğu vurgulanıyor. Esirlerin psikolojik baskıya maruz bırakılması, zorla bir propaganda malzemesi izletilmesi ve bunun serbest bırakılma şartı olarak sunulması, uluslararası hukuka ve insan hakları normlarına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

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        Bu uygulamaya ek olarak, geçen hafta serbest bırakılan Filistinli tutuklulara takılan bilekliklerde İbranice ve Arapça olarak şu ifadeler yer aldı: “Ebedi halk unutmaz. Düşmanlarımı kovalayacak ve onlara ulaşacağım.”

        Hamas, rehine listesini geciktirebilir

        Mısırlı diplomatik kaynaklara göre, Hamas’ın yarın serbest bırakılacak üç İsrailli rehinenin isim listesini teslim etmekte gecikebileceği, ancak takas sürecini tamamen durdurmayacağı tahmin ediliyor.

        Kahire: İsrail-Hamas anlaşmasında gerginlik

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Anlaşması’nın ilk aşamasının uzatılması ve Hamas liderlerinin bölgeden ayrılması önerisini gündeme getirdiği belirtiliyor.

        Kahire’deki Mısırlı bir diplomat, Hamas’ın bu gecikmeyi Gazze’ye yönelik insani yardımlarla ilgili bazı anlaşmaların eksik uygulanmasına tepki olarak yaptığı görüşünde. Aynı diplomat, İsrail’in bunu “Hamas tarafından haksız bir ihlal” olarak gördüğünü aktardı.

        Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas’a iletilen mesajlarda, İsrail’in rehine takası ve ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığı ve herhangi bir ihlalin ciddi sonuçları olacağı bildirildi. İsrailli yetkililer, Hamas’ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda buna karşılık vereceklerini belirtti.

        Önceki esir takasında serbest bırakılan Keith Siegel, Ofer Kalderon ve Yarden Bibas ile birlikte İsrail’e dönen rehinelerin sayısı 18’e ulaştı. Daha önce serbest bırakılan beş Tayland vatandaşı da bu gruba dahil.

        Mısırlı güvenlik kaynaklarına göre, halen Gazze’de 79 İsrailli rehinenin bulunduğu ve bunların 7 Ekim 2023’te bölgeye götürülen toplam 251 rehinenin üçte birine tekabül ettiği belirtildi. İsrail daha önce, bu rehinelerden 35’inin hayatta olmadığını duyurmuştu.

        Yarın, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 18 tutuklu ve ağır hapis cezası almış 54 tutuklu serbest bırakılacak. 7 Ekim sonrası gözaltına alınan Gazze’den 111 tutuklu serbest bırakılacak.

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