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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'de iki engelli çocuğu olan 4 kişilik aileyi öldürdü | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de iki engelli çocuğu olan 4 kişilik aileyi öldürdü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 06:43 Güncelleme: 27.09.2024 - 06:44
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        İsrail Gazze'de iki engelli çocuğu olan aileyi yok etti
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Cibaliye bölgesinde el-Batş ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve engelli iki çocukları olduğu vurgulandı.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hedef alınan ev yıkıldı, çevredeki birçok evde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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