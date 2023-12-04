İsrail, Gazze'de hastane girişini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze'de hastane girişini vurdu: Ölü ve yaralılar var

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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin girişine düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan aktardığı habere göre; İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in hastane girişine gerçekleştirdiği saldırı sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerden en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırının ayrıca hastanede tedavi gören hastalar ile yerinden edilenler arasında büyük bir paniğe yol açtığı vurgulandı.

İsrail'in bölgeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle cenazelerin toprağa verilemediğine işaret edilen haberde, Kemal Advan Hastanesi'nde 35'ten fazla cenazenin biriktiğine dikkat çekildi.

İSRAİL ORDUSU AMBULANSA ATEŞ AÇTI: 3 YARALI

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki El-Faluce bölgesinde 2 ambulansa ateş açtı.

Saldırıda Filistin Kızılayı ekibinden 2 ilkyardım görevlisi ile bir yaralı vuruldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.